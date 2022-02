Apple Wallet e green pass: rischio furto documento

Negli ultimi giorni è stato resa possibile l’integrazione del green pass su iPhone, attraverso Apple Wallet.

Se questa soluzione appare molto comoda, nasconde però delle insidie sotto il punto di vista della sicurezza. Di fatto, chiunque con un altro iPhone può facilmente scansionare il documento e appropriarsene.

La scoperta è stata fatta direttamente da Charles Walton, vicepresidente di Avast. Durante una cena con un amico, lo stesso ha infatti scoperto come attraverso i lettori di codici e lo stesso Apple Wallet, è possibile scansionare un green pass e, di fatto, aggiungerlo al proprio iPhone.

Oltre al potenziale rischio di furto del documento, chiunque può così ottenere informazioni come nome, data di nascita e altri dati sensibili.

Sebbene tale scoperta sia nata dal semplice caso, dimostra ancora una volta come Avast e il suo personale siano particolarmente attenti a tutto ciò che concerne la sicurezza digitale.

Apple Wallet e green pass: è allarme sicurezza

In un contesto fortemente segnato dal digitale come quello odierno, avere adeguate protezioni per non correre rischi online (e non) è essenziale.

