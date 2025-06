Apple Watch 10 46mm a 369€: quasi esaurito su eBay

L’ottimo Apple Watch Series 10 46mm è oggi in offerta speciale a un prezzo incredibile su eBay. Quasi esaurito, acquistalo subito a soli 369,99 euro, invece di 489 euro (prezzo di listino). Le sue caratteristiche premium e le tante funzionalità lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un prodotto di altissima qualità abbinabile al suo iPhone.

Questo nuovo orologio di Casa Cupertino è il più sottile di sempre con un display ancora più grande. Inoltre, grazie ai suoi nuovi sensori è in grado di fornire informazioni preziose sulla tua salute attraverso l’app Parametri Vitali. I nuovi sensori di profondità e di temperatura dell’acqua sono stati pensati per le tue avventure acquatiche.

Il nuovo Apple Watch Series 10 si ricarica più velocemente grazie alla ricarica rapida che ti permette di arrivare all’80% di batteria in soli 30 minuti. Con questo gioiellino avrai tanta motivazione e ispirazione al polso, per una vita attiva ogni giorno. Con eBay la consegna gratuita è inclusa per molte destinazioni in Italia.

Apple Watch 10: la tua vita al tuo polso

Con Apple Watch Series 10 46mm hai tutta la tua vita al tuo polso. Non perderti l’occasione che ti sta regalando eBay. Acquistalo adesso a soli 369,99 euro, invece di 489 euro (prezzo di listino). Sbrigati però perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili e le scorte sono quasi esaurite.

I sensori evoluti ti aiutano a capire meglio come stai. Sono in grado di monitorare la qualità del tuo sonno e ti avvisano in caso di anomalie nella frequenza cardiaca. Tutti i parametri vitali sono sotto controllo per avvisarti in caso ci siano variazioni nel tuo stato di salute.

Indossalo ogni giorno e ricevi tutte le notifiche dal tuo iPhone per essere sempre aggiornato. Acquistalo adesso a soli 369,99 euro, invece di 489 euro (prezzo di listino).