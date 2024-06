Apple Watch 10: display più grande e design più sottile

Il nuovo Apple Watch 10 a cui il colosso di Cupertino toglierà i veli quest’anno disporrà di un display più grande rispetto ai modelli precedenti, ma ciò non andrà a discapito dello spessore, in quanto sarà anche più sottile. A riferirlo, sulla falsariga di quanto sostenuto pure da Mark Gurman nelle scorse ore, è stato l’analista Ming-Chi Kuo.

Apple Watch 10: schermo più grande, ma spessore ridotto

Andando più nello specifico, nella sua ultima nota condivisa su Medium, Kuo ha fatto sapere che le opzioni di dimensioni dello schermo relative all’Apple Watch di prossima generazione aumenteranno, passando dagli attuali 41 mm a 45 mm per il modello più piccolo e dagli attuali 45 mm a 49 mm per quel che concerne la variante più grande, ma questo non andrà a pregiudicare il design che, anzi, sarà ancora più sottile, appunto.

Per quanto riguarda Apple Watch Ultra, Kuo ha detto che quest’anno non subirà particolari variazioni rispetto al modello precedente, ma se se la produzione soddisfa le aspettative potrebbe venire proposta una nuova opzione di colore scura/nera per la cassa.

Apple inizierà altresì a fare uso della tecnologia di stampa 3D per produrre componenti per Apple Watch entro la fine del 2024, a seguito di test approfonditi che hanno migliorato significativamente l’efficienza produttiva, con BLT che dovrebbe essere il principale fornitore.

Da tenere presente che Bloomberg ha precedentemente riferito che lo smartwatch del 2024 della “mela morsicata” potrebbe essere etichettato come Apple Watch X per celebrare il decimo anniversario del dispositivo, ma Kuo non ha menzionato questa possibilità nella sua ultima nota.