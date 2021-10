Presentato il mese scorso, Apple Watch 7 (per l'esattezza Series 7) è disponibile per l'acquisto a partire da oggi: i modelli GPS e GPS+CELLULAR sono già su Amazon, con consegna garantita al day one del 15 ottobre. Puoi scegliere fin da subito il modello da metterti al polso: si parte da 439 euro.

Il nuovo Apple Watch Series 7 su Amazon

È sufficiente dare uno sguardo allo smartwatch per capire come la mela morsicata abbia apportato novità inerenti il design: il display Retina è più grande, le cornici che lo circondano sono più sottili. Migliorano inoltre il sistema di ricarica (33% più veloce), le funzionalità dedicate a salute e benessere (battito cardiaco, saturazione, ECG, monitoraggio del sonno), quelle per la comunicazione (è possibile scrivere messaggi e email direttamente dall'orologio) e per il fitness. Ovviamente non mancano Siri e la possibilità di eseguire pagamenti con Wallet. Ora lo puoi acquistare in preordine.

Tra i modelli disponibili, il più economico è acquistabile al prezzo di 439 euro scegliendo l'edizione GPS, arrivando invece al prezzo di 789 euro per quella GPS+CELLULAR con Loop in maglia. Eccone alcuni:

Il nuovo Apple Watch 7, nelle versioni GPS e GPS+CELLULAR, è disponibile in nuove colorazioni, con una gamma smisurata di cinturini così da poterne personalizzare il look in base ai propri gusti.