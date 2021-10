Ancor prima di fare il suo debutto ufficiale sul mercato, Apple Watch 7 è già in sconto su Amazon. Incredibilmente, lo smartwatch di Cupertino è protagonista di una offerta in preordine, con consegna garantita al day one del 15 ottobre.

Sconto sul preordine di Apple Watch 7

Lecito supporre si tratti di un'occasione limitata a poche unità e dunque da cogliere al volo, prima che il prezzo torni quello di listino. Tra i modelli GPS in sconto troviamo: Verde 41mm, Galassia 41mm, Mezzanotte 41mm, (PRODUCT)RED 41mm e Galassia 45mm, . Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Prezzo ridotto anche per le versioni GPS+CELLULAR di Apple Watch 7 che integrano un modulo per la connettività in movimento, così da poter fare tutto senza dover passare dallo smartphone: (PRODUCT)RED 41mm, Galassia 41mm, Mezzanotte 41mm, Argento acciaio inossidabile 41mm, Blu 45mm, Oro acciaio inossidabile 45mm. Ognuno scelga il suo in base alle funzionalità cercate e al proprio polso.