Apple Watch: chip made in USA per la prima volta

Apple ha ampliato la sua impronta produttiva negli Stati Uniti. Adesso, infatti, il suo chip S9 per Apple Watch viene prodotto presso la struttura di TSMC in Arizona.

Apple Watch: chip S9 realizzati in USA

Andando più in dettaglio, il giornalista tech Tim Culpan riferisce che TSMC ha iniziato a produrre il chip S9 System-in-Package (SiP) di Apple nei pressi di Phoenix, in Arizona, nel suo stabilimento Fab 21. Presso la struttura in questione il colosso di Cupertino aveva precedentemente già avviato la produzione del chip A16 Bionic per iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Il chip S9 ha debuttato su Apple Watch Series 9 nel 2023, offrendo funzionalità di elaborazione derivate dal chip A16 Bionic. Entrambi i chip vengono prodotti utilizzando la tecnologia a 4 nanometri di TSMC, nota come N4. La condivisione di questa tecnologia ha permesso a TSMC di adattare in modo efficiente la sua linea di produzione in Arizona. Da tenere presente che allo stato attuale Apple Watch Series 9 è fuori produzione, ma il chip S9 è ancora utilizzato su Apple Watch Ultra 2, che è stato lanciato in contemporanea.

Mentre l’A16 Bionic è in produzione presso Fab 21 da settembre 2024, l’aggiunta del chip S9 riflette un incremento accelerato delle operazioni presso lo stabilimento che, per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, rappresenta il primo importante sito di produzione di semiconduttori di TSMC al di fuori di Taiwan.

La capacità produttiva dell’impianto è però rimasta nelle sue fasi iniziali. La fase operativa (Fase 1A) ha una produzione mensile di circa 10.000 wafer. Questi wafer sono condivisi tra i chip Apple A16 e S9 e altri client come AMD. Ogni wafer può produrre centinaia di chip. Il prossimo completamento della Fase 1B dovrebbe raddoppiare la capacità della struttura a 24.000 wafer al mese.