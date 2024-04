Apple Watch: chiunque lo indossi può fare una maratona

I nuovi dati dell’Apple Heart and Movement Study diffusi nelle scorse ore, ricavati mediante Apple Watch, offrono alcune interessanti informazioni sulle abitudini di allenamento delle persone che riescono a portare a termine una maratona.

Apple Watch: Apple Heart and Movement Study rivela che sono state corse 2.623 maratone

Andando più in dettaglio, i dati, che seguono quelli relativi alla gestione del diabete e che sono stati pubblicati nei giorni scorsi dal Brigham and Women’s Hospital, rivelano che oltre 1.500 partecipanti all’Apple Heart and Movement Study hanno corso circa 2.623 maratone nel corso del periodo di studio, vale a dire da novembre 2019 a gennaio 2024.

Dal lancio dell’Apple Heart and Movement Study nel novembre 2019 fino al 1° gennaio 2024, ci sono stati oltre 197.700 partecipanti che hanno registrato almeno un allenamento di camminata e circa 99.400 con almeno un allenamento di corsa. Oltre il 50% dei partecipanti che hanno registrato uno degli esercizi ha raggiunto una distanza di 5 km o più almeno una volta in ciascuna rispettiva categoria.

Se tutti gli allenamenti di corsa e camminata dovessero essere sommati in un dato periodo, quanto tempo impiegherebbero i partecipanti all’Apple Heart and Movement Study per raggiungere il traguardo dei 42 chilometri? La risposta è presto data: sulla base dei dati di aprile, la metà dei partecipanti camminerebbe e/o correrebbe per 22 chilometri in 90 giorni o meno. La velocità media è leggermente più lenta, 334 giorni per maratona, a causa di una lunga coda di partecipanti che raramente registrano una corsa o una camminata.

Va altresì tenuto conto che non è stato preso in considerazione il conteggio dei passi, un’altra approssimazione comune basata sulla lunghezza media del passo è di circa 2.000 passi per 1,5 km, con una maratona che risulta costituita da circa 52.400 passi.