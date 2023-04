Apple Watch: display micro LED in arrivo nel 2025

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, per un futuro prossimo, Apple starebbe valutando di dire addio alla tecnologia OLED su Apple Watch in favore di quella micro LED. Attenendosi però a quanto da poco riferito dall’autorevole analista Ross Young, l’azienda della “mela morsicata” avrebbe deciso di posticipare il cambio di tecnologia.

Apple Watch: schermo micro LED nel secondo semestre del 2025

Andando più in dettaglio, in un recente post condiviso su Twitter, Ross Young suggerisce che Apple potrebbe aver deciso di andare oltre il prossimo anno per passare ai display micro LED, per cui almeno presumibilmente sarà necessario attendere almeno il secondo semestre del 2025.

Da tenere presente che a gennaio l’analista Jeff Pu aveva affermato che durante il 2024 sarebbe giunto sul mercato un nuovo modello di Apple Watch Ultra con schermo micro LED e diagonale poco più ampia di quella attuale e che successivamente Mark Gurman aveva confermato la cosa, aggiungendo inoltre che Apple avrebbe rimpiazzato i display nei modelli di smartphone appartenenti alla fascia più alta del mercato entro la fine dell’annualità in questione.

Ricordiamo che rispetto all’attuale tecnologia OLED, quella micro LED offre numerosi vantaggi, tra cui una luminosità più elevata, una riproduzione dei colori più naturale e una maggiore efficienza energetica. A tutto ciò va aggiunto pure che rispetto ai display OLED quelli micro LED sono meno suscettibili a problemi di burn-in.

Va altresì precisato che il passaggio alla tecnologia micro LED per Apple Watch dovrebbe essere parte integrante di un piano di Apple più ampio per l’adozione di display proprietari piuttosto che realizzati da aziende partner.

