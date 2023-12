Apple Watch: è stato il miglior Q3 di sempre

Per Apple Watch si tratta di un grande momento dal punto di vista delle vendite. Stando infatti a quanto riferito da un recente report di Counterpoint, lo smartwatch del colosso di Cupertino ha ottenuto un Q3 da record, andando a superare lo stesso trimestre dell’anno precedente del 7%.

Apple Watch: Q3 da record assoluto

Apple, dunque, guiderebbe il mercato degli smartwatch con un market share del 45%, mentre Samsung e Huawei si contenderebbero il 14% e il 18% e gli altri produttori il 23%

Una delle principali ragioni della crescita per l’orologio smart di Apple sarebbe da attribuire all’ultimo Apple Watch SE che è stato da poco presentato e che pare per l’appunto abbia contribuito in modo significativo alle vendite, conducendo il dispositivo al raggiungimento di un record assoluto nel terzo trimestre dell’anno.

Oltre ad Apple Watch, il report mette in evidenza una nuova tendenza, vale a dire quella che gli smartwatch di casa Huawei starebbero recuperando mercato, con una crescita del 122% nel trimestre di riferimento. L’aumento delle spedizioni dell’azienda sarebbe dovuto al ritorno dei suoi smartphone e al modello in bundle indotto da vari canali di vendita.

Anche Samsung avrebbe ottenuto buoni risultati con il Galaxy Watch 6 Classic, ma le vendite nel settore dei modelli premium sarebbero in significativo calo. Più precisamente, i numeri parlano di una riduzione del 19% delle spedizioni, tuttavia i prodotti rilasciati ad agosto avrebbero registrato cali meno significativi di circa il 3%. In sostanza, la diminuzione delle spedizioni di smartwatch Samsung in questo trimestre sembra essere attribuita principalmente a un calo più forte dei modelli legacy.