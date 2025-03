Apple Watch: fotocamera e AI nei futuri modelli

I ritardi nel lancio della nuova Siri hanno portato ad una riorganizzazione interna. L’azienda di Cupertino vuole però integrare le funzionalità AI anche negli smartwatch. In base alle informazioni ricevute da Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), i futuri Apple Watch Series e Watch Ultra dovrebbero avere una fotocamera e supportare Visual Intelligence.

Apple Watch con fotocamera e AI

Il dispositivo indossabile più noto con fotocamera, microfoni e intelligenza artificiale sono gli occhiali smart Ray-Ban di Meta. Permettono di fornire informazioni su ciò che viene visto nel mondo reale. Apple ha sviluppato una simile funzionalità, denominata Visual Intelligence, ma è disponibile solo su iPhone 16 e iPhone 16e (su iPhone 15 Pro arriverà con iOS 18.4 ad aprile).

L’azienda di Cupertino porterà Visual Intelligence anche sugli AirPods e sugli Apple Watch. Secondo le fonti di Gurman, la versione base dello smartwatch avrà una fotocamera all’interno dello schermo. Gli utenti dovranno quindi ruotare il polso per inquadrare gli oggetti nel mondo reale.

La versione Ultra ha uno spessore maggiore, per cui la fotocamera verrà posizionata sul lato, accanto al pulsante e alla corona digitale. Gli utenti potranno così inquadrare gli oggetti più facilmente. Apple potrebbe teoricamente aggiungere il supporto per FaceTime, ma lo schermo è troppo piccolo e il polso dovrebbe rimanere sollevato per troppo tempo. Sia gli AirPods che gli Apple Watch con fotocamera dovrebbero essere annunciati nel 2027.

Gurman conferma inoltre che il prossimo Watch Ultra supporterà l’invio dei messaggi via satellite e la connettività 5G, come anticipato all’inizio di dicembre 2024. Ci sono invece ancora problemi con il monitoraggio della pressione sanguigna.