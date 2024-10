Occhiali smart e AirPods di Apple con fotocamera in arrivo nel 2027

Nonostante Apple mantenga il riserbo sui suoi piani futuri, le indiscrezioni suggeriscono che l’azienda sia pronta a sfruttare il crescente interesse per i dispositivi indossabili. Il team che sta dietro ad Apple Vision Pro, infatti, starebbe sviluppando una serie di nuovi prodotti con l’obiettivo di sfruttare appieno la tecnologia di intelligenza visiva introdotta con il visore.

Apple punta su occhiali smart e AirPods con fotocamera per il 2027

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha rivelato che il piano di Apple prevede il lancio di almeno quattro nuovi prodotti nei prossimi anni. Per il 2026 è atteso un visore Vision di fascia bassa, mentre per il 2027 si parla di un Vision Pro di seconda generazione dotato di un chip più veloce. Ma è il 2027 l’anno in cui Apple potrebbe davvero stupire il mercato con l’introduzione degli occhiali smart e degli AirPods dotati di fotocamera.

Sfruttare la tecnologia di intelligenza visiva su più prodotti

L’azienda di Cupertino avrebbe profuso ingenti risorse nello sviluppo della tecnologia di intelligenza visiva presente nel Vision Pro. Per evitare che questi investimenti vadano sprecati, Apple starebbe valutando di integrare queste capacità in un maggior numero di prodotti, a partire dagli iPhone 16. Gli occhiali smart, in particolare, potrebbero rappresentare un’opportunità per portare la comprensione dell’ambiente circostante a un livello superiore, grazie all’integrazione di altoparlanti, microfoni e telecamere abilitate all’intelligenza artificiale.

AirPods con fotocamera: una novità intrigante

Oltre agli occhiali smart, Apple starebbe esplorando l’idea di aggiungere sensori per fotocamere a bassa risoluzione ai suoi popolari auricolari AirPods. Queste fotocamere potrebbero essere utilizzate per catturare dati da elaborare tramite l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di assistere gli utenti nelle loro attività quotidiane. Tuttavia, con la partenza di Tang Tan, uno dei dirigenti Apple responsabili del design dei prodotti e della supervisione del team di progettazione acustica, questi presunti prodotti potrebbero non vedere la luce.