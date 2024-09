Apple Watch, in futuro avrà una torcia integrata nel cinturino

L’Apple Watch potrebbe presto ricevere un nuovo accessorio… Apple, infatti, starebbe lavorando a una soluzione che porterebbe più luce al polso, migliorando l’utilità dell’orologio in situazioni che richiedono un’illuminazione supplementare.

Gli smartwatch, in particolare l’Apple Watch, si sono evoluti per offrire funzioni sempre più avanzate. Non si limitano più a visualizzare l’ora o a inviare notifiche, ma misurano anche gli indicatori di salute con grande precisione. Ne è un esempio l’Apple Watch Series 10, che ha ha alzato ulteriormente l’asticella, introducendo il rilevamento dell’apnea notturna. Qualche giorno fa è arrivato anche il via libera della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, a pochi giorni dalla data di uscita prevista per il 20 settembre. Questa nuova funzionalità sarà disponibile come parte dell’aggiornamento watchOS 11.

In arrivo una torcia modulare sull’Apple Watch?

Tuttavia, Apple non si limita alle funzioni per la salute. L’azienda continua a innovare esplorando nuove strade. Un brevetto recentemente concesso dall’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti dimostra che l’azienda sta valutando un nuovo accessorio per l’Apple Watch: una torcia integrata nel cinturino. Questa aggiunta modulare potrebbe offrire una soluzione più potente e pratica rispetto alla funzione attualmente disponibile, che si basa semplicemente sullo schermo dell’orologio.

Il concept del brevetto descrive un accessorio che si aggancia al cinturino dell’Apple Watch e include diverse fonti di luce regolabili. A differenza dell’attuale funzione di torcia, questo dispositivo sarebbe quindi in grado di fornire un’illuminazione molto più potente e precisa. Potrebbe anche includere un pulsante per accendere e spegnere la luce o regolarne l’intensità, pur rimanendo controllabile tramite l’orologio stesso. Ciò offrirebbe un ulteriore comfort, in particolare per gli utenti che si trovano all’aperto o che svolgono attività al buio.

Uno dei punti di forza di questo accessorio sarebbe l’integrazione di una batteria dedicata. Ciò consentirebbe di preservare l’autonomia principale dell’Apple Watch, fornendo al contempo una fonte di luce più duratura.

Quando arriverà la torcia modulare?

Sebbene questo brevetto non indichi necessariamente che questo prodotto vedrà la luce, il fatto che questo concept sia stato presentato più volte dimostra l’interesse di Apple per questa tecnologia. Se dovesse arrivare sul mercato, potrebbe essere particolarmente utile per gli sportivi, gli escursionisti e tutte le persone attive che hanno bisogno di un’illuminazione pratica e mobile direttamente al polso.