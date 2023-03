Apple Watch: i cinturini cambieranno sfondo e lanceranno app

In un futuro non molto lontano, Apple potrebbe rendere disponibili dei nuovi cinturini per Apple Watch che vengano identificati in modo univoco come originali e autorizzati e grazie ai quali poter cambiare gli sfondi mostrati sul display, oltre che lanciare le app.

Apple Watch: cinturini identificati in modo univoco

Nelle scorse ore, infatti, è emerso un nuovo brevetto depositato da Apple e intitolato “Band Identifier System For Wearable Devices”, il quale illustra l’uso di comunicazioni a corto raggio (NFC) per identificare in maniera univoca un cinturino, aprendo a nuove possibilità, come la modifica di colore, tema e contenuto visualizzato sul dispositivo.

Detta in altri termini, Apple intende far sì che ogni cinturino possa permettere lo sblocco di specifiche funzioni sul suo smartwatch. Per fare un esempio pratico, l’impiego di un determinato cinturino potrebbe consentire la visualizzazione di un dato quadrante, di una specifica app ecc.

La presenza del tag NFC, invece, potrebbe permettere di distinguere i cinturini autorizzati da Apple e in caso di soluzioni non idonee avvisare l’utente dei possibili rischi derivanti dalla cosa e/o procedere con la disattivazione di determinate funzioni, sulla falsariga di quanto l’azienda già fa oggi con i cavi per iPhone e di quanto intende fare anche con il suo prossimo smartphone e i cavi USB-C.

Da tenere presente che, sempre a proposito di Apple Watch, lo scorso mese l’azienda di Cupertino ha depositato un altro brevetto relativo a un cinturino realizzato in materiale elettrocromico, in grado di cambiare colore in concomitanza della stimolazione ricevuta da una tensione elettrica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.