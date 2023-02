Apple Watch: brevettato il cinturino che cambia colore

Apple ha recentemente depositato un nuovo brevetto per Apple Watch che nel caso in cui dovesse effettivamente tramutarsi in una soluzione concreta consentirebbe agli utenti di poter risparmiare svariati euro nell’acquisto di nuovi cinturini (sebbene la cosa possa sembrare controproducente per l’azienda) e di avere uno smartwatch con un look sempre diverso a seconda dei casi in maniera semplice e veloce.

Apple Watch con cinturino elettrocromatico

Nel nuovo brevetto da poco emerso, infatti, Apple spiega come fare in modo che il cinturino di Apple Watch possa cambiare colore a seconda di ciò che preferisce l’utente o seguendo una specifica programmazione durante la giornata.

Il cambio di colore sarebbe possibile grazie a un materiale elettrocromatico, ovvero in grado di assumere un colore differente quando stimolato da una tensione elettrica, cosa che tra l’altro viene già praticata da anni sulle vetrate più tecnologiche degli edifici per lasciare passare o bloccare i raggi solari.

C’è pure un precedente di questa tecnologia, risalente al 2020, quando il Concept One di OnePlus utilizzò proprio una speciale superficie elettrocromica per la cover posteriore, al fine di nascondere o rendere visibili le fotocamere posteriori all’occorrenza. Recentemente era invece comparso uno smartphone di Vivo in grado di cambiare colore in caso di esposizione ai raggi solari.

Da tenere presente che al pari di qualsiasi altro brevetto, non è assolutamente da dare per certo il fatto che quello in questione si tramuti effettivamente in realtà. Molte idee, infatti, rimangono a un livello prototipale e non trovano concreta applicazione nella realtà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.