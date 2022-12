Apple Watch: il GPS dei modelli 2022 non dipende da iPhone

Apple ha implementato il GPS su Apple Watch a partire dal Series 2, ma sino a questo momento non aveva mai reso indipendenti i suoi smartwatch da iPhone. La situazione è però cambiata con il recente arrivo sul mercato del modello Ultra, della Series 8 e del modello SE 2, i quali sono i primi in assoluto ad andare a sfruttare sempre il modulo di connettività GPS integrato.

Apple Watch: Ultra, Series 8 e SE 2 usano sempre il GPS integrato

La notizia giunge in seguito alla pubblicazione online di una pagina di supporto sul sito di Apple, in cui vengono trattate le modalità di calibrazione dei suoi smartwatch per migliorare la precisione durante gli allenamenti e stando a quanto riferito su di essa i nuovi orologi sono i primi a fare sempre uso del GPS integrato, pure in presenza di un iPhone connesso, appunto.

Andando più nello specifico, sulla pagina di supporto viene segnalato che, al fine di risparmiare batteria, tutti i modelli di Apple Watch precedenti fanno affidamento sul modulo GPS di iPhone quando possibile, ma ciò non vale per gli ultimi modelli di smartwatch in commercio, i quali possono usare il modulo integrato senza il benché minimo problema e garantendo pure una maggiore precisione.

Nel documento di supporto intitolato “Calibra il tuo Apple Watch per una migliore precisione di allenamento e attività”, Apple scrive quanto segue.

Apple Watch Ultra, Series 8 e SE (2a generazione) utilizzano il GPS integrato di Apple Watch anche quando il tuo iPhone è nelle vicinanze. Per preservare la durata della batteria, i vecchi modelli di Apple Watch utilizzano il GPS del tuo iPhone quando disponibile.

Da tenere presente che con ogni probabilità la nuova opzione verrà sfruttata anche sui futuri modelli dell’orologio dell’azienda della “mela morsicata”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.