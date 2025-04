Apple Watch: il monitoraggio del glucosio arriverà tra anni

Per poter vedere implementa una funzione di monitoraggio del glucosio non invasiva su Apple Watch toccherà attendere ancora molti anni, o almeno questo è quanto sostiene Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Watch: la funzione di monitoraggio del glucosio non invasiva è ancora distante

Il progetto è nato ai tempi di Steve Jobs e oggi coinvolge centinaia di ingegneri all’interno del team Apple Exploratory Design Group (XDG). Nonostante gli innegabili progressi fatti, si è però ancora ben lontani da un prodotto destinato al pubblico.

L’idea iniziale era consentire ad Apple Watch di avvisare l’utente in fase pre-diabetica, vale a dire quando i livelli di zucchero nel sangue sono superiori alla norma, ma ancora non al punto da configurare una diagnosi di diabete, al fine di spingere l’utente a cambiare stile di vita prima che sia ormai troppo tardi.

Apple sta lavorando a un metodo basato su spettroscopia di assorbimento ottico, sfruttando chip fotonici in silicio e laser in grado di proiettare luce sotto la pelle per misurare il livello di glucosio nel sangue. La soluzione è indubbiamente affascinate, in quanto non invasiva, ma attualmente ancora troppo ingombrante per essere integrata su uno smartwatch.

Nel 2023, infatti, Apple ha raggiunto una fase di proof-of-concept, realizzando un prototipo funzionante, ma il dispositivo è ancora troppo grande per essere portato al polso e la miniaturizzazione necessaria richiederà anni di lavoro e ingegnerizzazione avanzata.

Parallelamente al lavoro sull’hardware, il colosso di Cupertino ha testato un’app dedicata alla prevenzione del diabete, che potrebbe fare da base per futuri servizi di coaching personalizzato. Gurman riferisce infatti che Apple sta considerando l’introduzione di un coach AI all’interno dell’app Salute.