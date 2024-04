Apple Watch: il prossimo modello avrà un nuovo display

Dopo la sospensione del progetto microLED, per il prossimo modello di Apple Watch che sarà annunciato questo autunno, Apple prevede di utilizzare una nuova tecnologia OLED a basso consumo energetico per lo schermo, al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico quanto viene sfruttata la funzione always on display.

Apple Watch: TFT all’ossido policristallino a bassa temperatura per il display

A riferirlo è stata la testata The Elec, secondo cui il colosso di Cupertino adotterà infatti la nuova tecnologia TFT (thin-film transistor) all’ossido policristallino a bassa temperatura per il suo prossimo Apple Watch, con LG Display dovrebbe assumere un ruolo guida in tal senso e Samsung che dovrebbe fornire questo tipo di display a partire dal prossimo anno.

LPTO TFT è un sistema per applicare l’ossido sul TFT e sui transistor di commutazione dietro ciascun pixel. I transistor di commutazione controllano la tensione applicata alle celle a cristalli liquidi, consentendo un controllo preciso della quantità di luce che passa attraverso ciascun pixel.

Gli attuali Apple Watch usano invece TFT LPTO solo in pochi transistor di commutazione e si affidano alla tecnologia in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS) per la maggior parte dei transistor e per il TFT principale.

Usare l’ossido invece dell’LTPS per il TFT principale e altri transistor di commutazione sta a significare che l’ossido da solo è responsabile della corrente che attraversa la maggior parte dei transistor che si collegano direttamente al pixel OLED. Nella nuova applicazione OLED LPTO, un maggiore utilizzo di ossido significa minore corrente di dispersione e funzionamento più stabile a basse frequenze di aggiornamento, con conseguente risparmio energetico.

Dopo Apple Watch, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di espandere l’uso della tecnologia OLED LPTO anche ad altri prodotti, come gli iPhone.