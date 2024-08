Apple Watch in regalo? Scopri come riceverlo con SelfyConto (Mediolanum)

Vorresti ottenere gratuitamente un Apple Watch SE? Con SelfyConto è possibile: si tratta di un conto online (Banca Mediolanum) che ti consente di gestire tutte le operazioni online e senza costi per i più giovani e non solo. Scopriamo come potrai ricevere un Apple Watch SE gratis semplicemente aprendo un conto SelfyConto e invitando due amici a fare lo stesso.

Apple Watch SE, gratis se inviti i tuoi amici

SelfyConto è adatto a chi vuole avere sempre tutto sotto controllo: è infatti disponibile un’applicazione, che ti permette di accedere a tutti i servizi bancari in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Ma quali sono i vantaggi? Iniziamo dai costi: per chi ha meno di 30 anni, il canone di tenuta conto è gratuito, così come è gratis per tutti il primo anno.

Il canone della carta di debito è azzerato per il primo anno, mentre i prelievi in area Euro sono gratuiti. Senza costi anche le principali operazioni bancarie: addebiti utenze, MAV, RAV, pagamento F23 e F24 e ricariche telefoniche. I bonifici SEPA, invece, sono gratuiti soltanto fino a dicembre 2024, ma non è escluso che la scadenza possa essere prorogata.

Ma ora veniamo alla promozione: come ricevere un Apple Watch SE gratis? Tutto ciò che dovrai fare è inviare i tuoi amici ad aprire un conto online SelfyConto: puoi richiedere lo smartwatch già dopo soltanto due inviti. Più amici porti, migliori saranno i premi: con quattro inviti il premio è un iPad 10 gen., mentre con sei potrai ricevere un iPhone 15.

Non prima, naturalmente, di aver aperto un conto online a tua volta. Il procedimento è semplice e può essere effettuato da remoto, senza recarsi in filiale. Puoi utilizzare lo SPID per semplificare il tutto, altrimenti ti basteranno un documento d’identità, codice fiscale, il tuo smartphone e la tua e-mail. In alternativa allo SPID, puoi identificarti attraverso un bonifico oppure tramite una webcam.