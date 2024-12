Apple Watch: misurazione della pressione sanguigna nel 2025

È ormai da molto tempo a questa parte che si discute della possibile implementazione del monitoraggio della pressione sanguigna su Apple Watch e stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore sembra proprio he finalmente il momento giusto possa essere il 2025 ormai alle porte.

Apple Watch: misurazione della pressione sanguigna sistolica e diastolica

A riferire la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg, unitamente a tutta una serie di dettagli relativi alla futura gamma Apple Watch Ultra 3. Secondo il noto giornalista, dunque, Apple mira a introdurre la funzione su Apple Watch Ultra 3 e presumibilmente verrà inclusa anche su Apple Watch standard in arrivo il prossimo anno.

La funzione non fornirebbe misurazioni esatte della pressione sanguigna sistolica e diastolica, monitorando invece se la pressione sanguigna di un utente è in tendenza al rialzo e inviando un avviso se viene rilevata ipertensione. Dopo aver ricevuto un avviso, l’utente potrebbe fornire le informazioni a un medico per ulteriori test.

Da tenere presente che il monitoraggio della pressione sanguigna è un’aggiunta su cui il gruppo capitanato da Tim Cook sta lavorato da diversi anni e il debutto era inizialmente previsto per il 2024. Nel 2022, poi, secondo quanto riferito, Apple si è ritrovata ad affrontare problemi di precisione durante i test, ma ormai potrebbero essere stati risolti.

L’ipertensione è conosciuta come un killer silenzioso perché può passare inosservata e non diagnosticata, portando a danni cardiaci e morte. La pressione alta spesso ha pochi sintomi fino a quando non è notevolmente avanzata e la diagnosi precoce tramite Apple Watch ha il potenziale per salvare vite umane.

Ricordiamo che Apple Watch ha già la capacità di rilevare la fibrillazione atriale o un battito cardiaco irregolare, inoltre può essere utilizzato per effettuare letture ECG, senza contare che c’è anche una funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. La “mela morsicata” starebbe altresì continuando a lavorare anche sul monitoraggio non invasivo della glicemia, ma tale funzione non è ancora pronta per il lancio.