Apple Watch: nuovo materiale per il prossimo modello

Per i futuri modelli di Apple Watch, o per meglio dire per almeno uno di essi, Apple inizierà a fare uso di un nuovo materiale per la scheda logica: si tratterebbe di rame rivestito in resina. Le informazioni sono state diffuse nelle scorse ore dal DigiTimes e provengono dalla catena di approvvigionamento.

Apple Watch con rame rivestito in resina

Come intuibile dal nome stesso, il rame rivestito di resina è un sottile strato di lamina di rame rivestita con una resina, come potrebbe essere quella epossidica.

L’adozione di questo nuovo materiale potrebbe essere vantaggioso sotto molteplici punti di vista, come una maggiore durata e resistenza all’acqua, ma in particolare consentirebbe di avere una scheda logica più sottile, che a sua volta fornirebbe ulteriore spazio interno per altri componenti e sensori.

Qualsiasi spazio aggiuntivo che può essere liberato internamente allo smartwatch diventa prezioso, in quanto Apple ha modo di sfruttarlo per l’aggiunta di nuovo hardware tramite cui implementare nuove funzioni.

Proprio a proposito di nuove funzionalità, corre voce che i prossimi modelli di Apple Watch saranno dotati di rilevamento della pressione sanguigna. Inoltre, il colosso di Cupertino starebbe lavorando al monitoraggio non invasivo della glicemia come progetto a lungo termine.

Sempre a proposito della successiva linea di Apple Watch, al momento vi è ancor parecchia incertezza, in quanto non è chiaro se Apple Watch X, che sarebbe pensato per il decennale, verrà lanciato quest’anno o quello successivo. Inoltre, voci di corridoio indicano che questo autunno potrebbe non venire annunciato Apple Watch Ultra 3.