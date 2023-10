Apple Watch Ultra: nessun nuovo modello nel 2024

Nel 2024 non ci sarà un nuovo modello di Apple Watch Ultra. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui Apple non avrebbe ancora iniziato lo sviluppo dello smartwatch e proprio per questo il prossimo anno non verrà annunciato un modello aggiornato.

Apple Watch Ultra: non ci sarà un nuovo modello il prossimo anno

Attualmente non sono disponibili indizi su un Apple Watch Ultra 3 in arrivo nel 2024, in quanto Apple non ha ancora fornito informazioni ai suoi fornitori in Asia. In genere l’azienda inizia a informare i fornitori su un nuovo modello tra i 12 e 18 mesi prima della data prevista per il lancio. A tal riguardo, Kuo sottolinea che se la “mela morsicata” non darà ufficialmente il via al progetto entro dicembre è quasi confermato che con l’anno venturo non arriverà un nuovo modello della variante Ultra dello smartwatch.

In caso di effettiva mancanza di un aggiornamento della linea, Kuo ritiene che questo accadrà probabilmente perché Apple ha bisogno di più tempo per sviluppare funzionalità innovative di gestione della salute e per risolvere i problemi relativi alla produzione di micro-LED. Da tempo, infatti, si vocifera di un nuovo device della gamma Ultra con display micro-LED da 2,1 pollici che verrà lanciato nel 2025 o nel 2026.

Da tenere presente che poco più di un mese fa è stato invece immesso sul mercato Apple Watch Ultra 2, le cui caratteristiche principali sono un display più luminoso del 50% con un massimo di 3.000 nit di luminosità di picco, un chip S9 più veloce, la funzione “doppio tocco” e molto altro ancora.