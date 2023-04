Apple Watch permetterà di sincronizzare più device

In futuro al momento non meglio precisato, sarà possibile accoppiare e sincronizzare Apple Watch a più dispositivi, quindi la cosa sarà fattibile non più solo con iPhone, ma pure con iPad e Mac.

Apple Watch si potrà accoppiare e sincronizzare con iPhone, iPad e Mac

A riferire lo scenario è stato il leaker @analyst941, il quale ha condiviso un tweet con cui ha rivelato che è in lavorazione una versione speciale dei sistemi operativi Apple per la quale l’azienda sta pianificando modifiche al processo di associazione e sincronizzazione. Presumibilmente il tutto funzionerà in maniera simile a come funzionano gli AirPods su tutti i dispositivi.

Al momento non è noto quando verrà integrata la modifica e in particolare non è chiaro se arriverà quest’anno con watchOS 10, iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 o se verrà rimandata fino al 2024. La WWDC in programma tra il 5 e il 9 giugno ormai prossimi potrebbe essere l’occasione buona per annunciare la feature, ma considerando l’incertezza della cosa non è assolutamente da dare per scontato un introduzione a stretto giro.

Attualmente Apple Watch può essere accoppiato soltanto con il “melafonino” e sebbene sia possibile associare più modelli dello smartwatch al medesimo iPhone, non è disponibile alcun modo per associare o sincronizzare il dispositivo con altri del medesimo ecosistema.

Quando un Apple Watch viene associato a un iPhone, può essere adoperato unitamente a un iPad per l’effettuazione degli allenamenti su Fitness+, mentre su Mac lo si può adoperare per sbloccare il computer, autenticare le app e visualizzare le password, oltre che per autorizzare le transazioni online con Apple Pay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.