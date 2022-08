Apple Watch Pro avrà la connessione satellitare?

Il 7 settembre Apple terrà uno speciale evento in occasione del quale saranno annunciati i nuovi modelli di iPhone, ma anche i nuovi Apple Watch e l’inedita e tanto chiacchierata gamma Pro degli stessi, una sorta di versione potenziata degli attuali smartwatch della casa di Cupertino di cui si è ampiamente parlato nel corso degli ultimi mesi. Al riguardo, nelle scorse ore sono emersi ulteriori interessanti dettagli in merito a quella che dovrebbe diventare una delle funzioni distintive della variante top di gamma degli orologi della “mela morsicata”: il supporto alla connessione satellitare.

Apple Watch con connessione satellitare in arrivo

Stando a quanto da poco comunicato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale “Power On”, Apple Watch Pro dovrebbe portare in dote la feature in questione, utile per chiamare rapidamente i servizi di emergenza e fornire loro la propria posizione.

Questo è un passo avanti rispetto all’attuale funzione su iPhone e Apple Watch per chiamare rapidamente i servizi di emergenza e fornire loro la tua posizione. Le funzionalità daranno anche ai dispositivi satellitari autonomi, come Garmin inReach, una corsa per i loro soldi. (…). La prospettiva di avere un iPhone in grado di raggiungere i soccorritori senza una connessione cellulare è solo l’inizio di ciò che Apple sta pianificando. In definitiva, gli utenti potrebbero avere accesso a Internet globale ed essere in grado di effettuare telefonate regolari tramite collegamenti satellitari. La combinazione di reti 5G veloci e servizio satellitare potrebbe un giorno trasformare l’iPhone nel più potente dispositivo di comunicazione globale disponibile.

È però bene tenere presente che a detta del giornalista il supporto alla connessione satellitare non giungerà con la prima generazione di Apple Watch Pro, ma dovrebbe fare capolino solo successivamente.

