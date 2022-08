Apple Watch Pro: cinturini esistenti non compatibili

Apple Watch Pro dovrebbe essere presentato in occasione dell’evento per il lancio dei nuovi iPhone che il gruppo di Cupertino terrà il 7 settembre. Si tratta di un dispositivo particolarmente chiacchierato e dalle feature “pro” – come suggerisce la stessa nomenclatura -, ma che purtroppo potrebbe dare qualche dispiacere agli utenti che decideranno di acquistarlo in sostituzione dell’eventuale orologio a marchio Apple già posseduto, almeno per quel che concerne la possibilità di sfruttare i vecchi accessori.

Apple Watch Pro: troppo grande per i cinturini esistenti

Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni al riguardo fornite da Mark Gurman di Bloomberg, a causa delle sue dimensioni maggiorate, Apple Watch Pro potrebbe non supportare l’uso dei cinturini esistenti o comunque potrebbero non adattarsi in maniera perfetta.

Si tratterebbe principalmente di un obbligo progettuale, in quanto la cassa di Apple Watch Pro dovrebbe avere dimensioni di gran lunga superiori rispetto a quella di Apple Watch 7: si parla di 47 mm o addirittura di 48 mm, invece che i 45 mm del Serie 7 più grande.

Va poi tenuto conto il fatto che, essendo l’orologio Pro dell’azienda della “mela morsicata” destinato principalmente ad atleti o utenti che desiderano una soluzione ancora più durevole e robusta, è probabile che l’azienda abbia deciso di introdurre accessori ad hoc capaci di supportare meglio le situazioni di maggiore stress a cui il dispositivo potrebbe essere soggetto.

Da tenere presente che questa sarebbe la prima volta che Apple costringe i clienti a doversi rifare da capo il set di accessori. Dalla prima generazione, infatti, tutti gli smartwatch hanno mantenuto la compatibilità con i cinturini, sebbene negli anni le dimensioni della cassa siano aumentate.

