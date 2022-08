Apple Watch Pro avrà un display totalmente piatto

Da tempo a questa parte circolano in Rete svariate indiscrezioni riguardo il lancio di Apple Watch Pro che dovrebbe finalmente venire annunciato il 7 settembre ormai prossimo, in occasione dello speciale evento che il gruppo di Cupertino ha in programma e durante il quale faranno capolino pure i nuovi iPhone. Sebbene alla presunta presentazione manchi ormai davvero poco, nelle scorse ore sono state diffuse nuove indiscrezioni sull’argomento, più precisamente relativamente al form factor degli orologi di casa Apple.

Apple Watch: variante Pro con display piatto

Andando più in dettaglio, stando a un nuovo report proveniente dalla catena di approvvigionamento e riportato dalla testata giapponese Macotakara, Apple Watch Pro avrà un nuovo design con display completamente piatto – i modelli di smartwatch Apple esistenti presentano invece bordi leggermente curvi attorno al display – insieme a un fattore di forma più grande da 47 mm.

Inoltre, diversamente da quanto proposto per ulteriori modelli dell’orologio dell’azienda della “mela morsicata”, la variante Pro non sarà disponibile in altre dimensioni. Per fare un confronto, la Serie 7 dello smartwatch dispone di una cassa con dimensioni pari a 41 mm e 45 mm a seconda del modello scelto.

È tuttavia bene tenere a mente che le dimensioni di 47 mm non si riferiscono a quelle del display, ma alla dimensione verticale dell’involucro stesso.

Altre caratteristiche che dovrebbero andare a contraddistinguere Apple Watch Pro sono la presenza di un case in titanio, una maggiore durata della batteria, una modalità a bassa potenza più efficiente e l’utilizzo del chip S8.

