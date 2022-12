Apple Watch può permettere di monitorare lo stress

Grazie ai molteplici sensori di cui è dotato, Apple Watch consente di monitorare vari parametri relativi allo stato di salute di chi lo indossa in maniera decisamente accurata. Al riguardo, uno studio recente, condotto dall’Università di Waterloo, in Canada, dimostra che il celeberrimo smartwatch del gruppo di Cupertino può tornare utile anche per prevedere con precisione i livelli di stress.

Apple Watch: sensore ECG per monitorare lo stress

Andando più in dettaglio, sfruttando il sensore ECG che è presente sullo smartwatch di Cupertino (per lo studio è stato usato un Apple Watch Series 6, ma potenzialmente è idoneo qualsiasi modello con il suddetto sensore), i ricercatori hanno scoperto l’esistenza di una stretta correlazione tra i dati ricavati, in particolare l’accelerazione cardiaca e la capacità di decelerazione, e i livelli di stress riportati dalle persone coinvolte al momento delle letture.

Gli algoritmi di apprendimento automatico sono stati poi sviluppati usando queste informazioni per la creazione di modelli di previsione, indicati come ad elevata precisione.

Sulla base dei dati ricavati, i ricercatori ritengono che Apple Watch possa venire sfruttato per garantire una migliore salute mentale, proponendo attività come esercizi di respirazione in risposta ai segnali di stress.

Lo studio conclude che Apple Watch ha un potenziale decisamente promettente nell’individuazione dello stato di stress e considerano che il dispositivo consente di rilevare altre informazioni riguardanti la salute, tra cui dati sul sonno e sull’attività fisica, potrebbe essere possibile sfruttare ulteriori punti di riferimento nel modello adoperato per incrementare maggiormente la precisione predittiva.

Da tenere presente che dispositivi concorrenti, tra cui quelli a marchio Samsung, Fitbit e Garmin, propongono una funzione che fornisce un punteggio relativo allo stress già da qualche tempo, mentre Apple non ha ancora implementato una feature simile su Apple Watch.

