Apple Watch SE 2022: la scelta economica in preordine su Amazon

Dopo Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, su Amazon sono stati aperti i preordini anche su Apple Watch SE 2022: si tratta della linea economica pensata per chi non vuole spendere troppo, senza rinunciare alla qualità degli indossabili della mela morsicata.

Per il momento è possibile prenotare soltanto la cassa da 40 e 44 mm in colore argento. Aggiorneremo l’articolo non appena saranno aperte le prenotazioni anche per le altre vaianti.

Apple Watch SE 2022: economico, ma non rinuncia a niente

La nuova linea di Apple Watch SE si contraddistingue per la presenza di potenti sensori pensati per fornirti maggiori informazioni sulla tua salute e sul tuo benessere. Sono incluse le funzioni innovative per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze2 e “Rilevamento incidenti”.

Fino al 20% più veloce rispetto la precedente serie Apple Watch SE, i nuovi dispositivi includono anche un app Allenamento migliorata, notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, la possibilità di ascoltare musica, podcast e audiolibri e naturalmente la risposta a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio. Questi i modelli adesso in preordine:

Entrambi gli smartwatch sono inseriti nel programma Prime. Prenotandoli adesso li riceverai nel giorno della data di uscita: il 16 settembre 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.