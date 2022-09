Apple Watch Series 8 disponibile su Amazon: prenotalo ADESSO

È arrivato il momento di fare la propria mossa e accaparrarsi i nuovi Apple Watch Series 8, gli smartwatch presentati ieri dal colosso di Cupertino nel corso dell’evento Far Out.

Puoi subito scegliere i modelli che preferisci: li prenoti adesso e li ricevi il giorno della data di uscita, fissato per il prossimo 16 settembre. La spedizione è gestita e garantita direttamente da Amazon.

Apple Watch Series 8: i modelli in pre-ordine su Amazon

Collegandoti adesso su Amazon, puoi prenotare a tua scelta i seguenti modelli:

I nuovi Apple Watch Series 8 sono dotati di sensore di temperatura, misurazione dell’ossigeno nel sangue, notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, funzioni avanzate per la sicurezza, come il rilevamento delle cadute e degli incidenti, app Allenamento e Bussola migliorate.

