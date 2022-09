Apple Watch Ultra è in preordine su Amazon: approfittane subito

Apple Watch Ultra è stato forse uno dei segreti peggio tenuti della storia, ma la presentazione di ieri ha confermato tutte le indiscrezioni: uno smartwatch che non teme confronti o condizioni estreme, indistruttibile e pensato per un’utenza veramente esigente.

Adesso puoi preordinarlo su Amazon al suo prezzo ufficiale in modo da averlo a casa tua per il lancio previsto il 23 settembre 2022. La spedizione è gestita da Amazon stessa dunque sono previsti i servizi offerti da Prime.

Apple Watch Ultra: tutti i modelli disponibili per il pre-ordine su Amazon

Amazon ti mette a disposizione tutte le varianti annunciate ieri da Apple. Puoi scegliere il Watch Ultra che più si adatta alle tue esigenze. Il prezzo sarà sempre di 1009 euro. Eccoli di seguito:

Apple Watch Ultra è dotato di funzioni specialistiche pensate per gli sport estremi, sensori evoluti e tre nuovi cinturini realizzati per l’esplorazione, l’avventura e le attività sportive di resistenza. Fino a 36 ore di batteria in utilizzo normale, resistente all’acqua fino a 100 metri e GPS di precisione a doppia frequenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.