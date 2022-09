Apple Watch SE 2022 è già in SCONTO su Amazon: approfittane subito

Se sei in trepidante attesa per il lancio dei nuovi Apple Watch SE 2022, Amazon arriva in tuo soccorso con uno sconto a sorpresa. Puoi prenotare infatti la versione GPS + Cellular con cassa da 40mm con già 50 euro di sconto subito applicati sul prezzo di listino.

Lo smartwatch è inserito ovviamente nel programma Prime: prenotandolo oggi lo ricevi a casa tua già domani in tempo per il lancio ufficiale del 16 settembre. Non sappiamo ancora per quanto durerà, ma trattandosi di un nuovo dispositivo Apple già in offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Apple Watch SE 2022 in offerta: l’occasione da non lasciarsi scappare

Apple Watch SE 2022 rappresenta il modello entry-level della nuova linea di indossabili presentata dalla mela morsicata. Non per questo comunque è privo delle principali nuove funzioni, come sensori potenti per avere più informazioni sulla tua salute e sul tuo benessere, novità relative alla sicurezza e un processore dual-core più potente per prestazioni scattanti.

Ad un prezzo a dir poco attraente ti porti a casa uno smartwatch eccezionale, completo di tutte le funzioni necessarie per la salute, il benessere o per restare in contatto con chi vuoi ovunque sei. Puoi sempre chiamare, inviare messaggi, ricevere notifiche oppure pagare acquisti con Apple Pay direttamente dal polso.

Resistente all’acqua, con display Retina always-on con luminosità fino a 1000 nit, quasi il 20% più ampio rispetto la vecchia generazione, a questo prezzo è un affare da non lasciarsi scappare. Approfitta subito dello sconto applicato da Amazon ed entra a far parte della nuova famiglia di dispositivi indossabili Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.