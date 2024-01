Apple Watch SE 2023 al nuovo prezzo più basso di sempre: su Amazon al 9% in meno

Tra le tante offerte di elettronica e informatica ora attive su Amazon figurano anche diversi device Apple a prezzi ottimi. Ad esempio, ieri abbiamo proposto iPhone 13 da 128 GB al 13% in meno. Ora, invece, ti proponiamo Apple Watch SE 2023 al 9% in meno e al nuovo prezzo minimo storico. Lo sconto sarà pure minimo, ma questa resta una occasione imperdibile se vuoi addentrarti nell’universo della Mela risparmiando!

Apple Watch SE 2023 costa meno su Amazon: le specifiche

Lo smartwatch Apple Watch SE 2023 è il modello di seconda generazione, in questo caso con cassa da 40mm e supporto alle connessioni GPS + Cellular, quindi “full-optional”. La cassa in alluminio abbinata al cinturino sport, entrambi color Mezzanotte, garantiscono massimo comfort e consentono una elevata personalizzazione con cinturini in tantissimi stili, materiali e colori.

Il sistema operativo watchOS 10 include poi app ridisegnate e funzioni avanzate come il rilevamento incidenti e di cadute. Non mancano ovviamente le feature per monitorare la salute, dal battito cardiaco irregolare allo stress e ai cambiamenti di umore, e l’app Allenamento per gestirsi tra tantissimi sport. Oltretutto, con il tuo Apple Watch hai 3 mesi gratis di Apple Fitness+! Infine, la piena compatibilità con i device Apple permette di sbloccare Mac, pagare con Apple Pay.

Il prezzo attuale di 309 euro è il minimo storico dopo mesi trascorsi a 339 euro, con pagamento effettuabile in 5 rate senza interessi e consegna effettuata in un giorno ai clienti Prime. Il pagamento rateato è possibile anche con Cofidis, selezionando l’opzione dedicata al check-out.

