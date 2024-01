iPhone 13 da 128GB al 13% in meno su Amazon: risparmia 110€

Parallelamente alla ottima offerta Amazon su iPhone 13 mini, il gigante dell’e-commerce rilancia il modello base a un prezzo molto interessante. Ti stiamo parlando, naturalmente, di iPhone 13: ora lo puoi acquistare al 14% in meno per un periodo di tempo limitato, risparmiando 110€ sul prezzo di listino. Non sarà il modello di ultima generazione, ma resta un top di gamma pregiato e potente!

iPhone 13 in sconto su Amazon: approfittane!

Gettiamoci quindi a capofitto alla scoperta delle caratteristiche tecniche di iPhone 13. Se non lo conosci, il top di gamma di tredicesima generazione si presenta con un pannello Super Retina XDR da 6,1″ con supporto ad HDR10 e Dolby Vision per vedere film e serie TV a una qualità sensazionale ovunque, anche in condizioni di luce particolarmente difficoltose.

Lato archiviazione il telefono si dota di 128 GB, ideali per custodire molti file nello smartphone senza sentirsi obbligati ad affidarsi a piattaforme cloud. Il cuore pulsante è il chip A15 Bionic, sempre pronto a offrire performance fulminee. Infine, l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP ti assicurerà sempre scatti e riprese mozzafiato, anche grazie al supporto alla registrazione di filmati HDR in 4K. Insomma, si tratta di uno smartphone da sogno sebbene siano passati poco più di due anni dall’entrata in commercio.

Se ti convince, sappi che ora su Amazon costa 649 euro al posto di 759 euro con consegna gratuita e pagamento completabile anche in 5 rate senza interessi, o secondo piano Cofidis selezionabile al check-out.

