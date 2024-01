iPhone 13 mini da 128GB al MINIMO STORICO: affare imperdibile su Amazon!

Su Amazon non trovi soltanto iPhone 15 Pro al minimo storico, ma anche altri device della Mela sempre a prezzi sbalorditivi. Se stai cercando un modello più compatto dopo l’esclusione della variante mini dalla gamma, l’unico rimedio è iPhone 13 mini, ora scontato al prezzo più basso di sempre per pochissimo tempo! Come puoi lasciarti sfuggire questa occasione d’oro?

iPhone 13 mini al minimo storico su Amazon: i dettagli

Il telefono iPhone 13 mini firmato Apple in questo caso si presenta con scocca colore Mezzanotte e 128 GB di archiviazione interna, senza AppleCare+ incluso. In dotazione ha uno schermo Super Retina XDR OLED da soli 5,4 pollici con risoluzione pari a 1080 x 2340 pixel, supporto a HDR10 e Dolby Vision. Il cuore pulsante, invece, è il processore A15 Bionic capace di raggiungere i 3,23 GHz di frequenza. Insomma, è perfetto per qualsiasi attività!

Il kit fotocamera si compone di due sensori sul retro da 12 megapixel, uno anteriore dalla medesima risoluzione e un sensore di profondità. Il sistema operativo, naturalmente, è iOS; lato RAM, infine, ottiene 4 GB di memoria eccezionalmente gestiti per sopportare anche carichi pesanti in multitasking.

Ma quanto costa ora questo smartphone? Appena 649 euro al posto del prezzo consigliato di 839 euro, o del prezzo più basso recente di 747,66 euro. La consegna è gratuita e assicurata in un giorno, mentre il pagamento può essere completato a rate con Cofidis o con il piano proposto da Amazon stessa senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.