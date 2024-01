iPhone 15 Pro al MINIMO STORICO su Amazon: modello 128GB a -11%

Vuoi un telefono top di gamma ma preferisci il mondo Apple a quello Android, o magari semplicemente l’offerta Amazon su Samsung Galaxy S23 non ti ha convinto? Nessun problema, l’azienda di Seattle comprende tra le tante promozioni iPhone 15 Pro al prezzo più basso di sempre grazie a un taglio dell’11% sul cartellino di listino. In termini pratici, potrai acquistare il flagship della Mela a 140 euro in meno per un periodo di tempo limitato!

Scopri e acquista iPhone 15 Pro in offerta

Andiamo quindi alla consueta analisi delle specifiche tecniche: iPhone 15 Pro in questo caso si presenta con 128 GB di archiviazione e colorazione Titanio blu a decorare una scocca robusta e leggera, di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield. A prova di schizzi, gocce e polvere, ospita anteriormente un display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion che spinge la fluidità a un massimo di 120Hz per giocare e guardare film e serie TV a una qualità mozzafiato!

Sotto la scocca spicca il chip A17 Pro ad alta efficienza e dalle prestazioni ottime, pronto a gestire il potente sistema di fotocamere professionali per ottenere sempre scatti e video sbalorditivi. La vera novità è il connettore USB-C, che sostituisce lo standard Lightning proprietario per dare spazio alla compatibilità con cavi e accessori non obbligatoriamente di casa Apple, riducendo l’uso di risorse preziose.

Al momento puoi accedere a tutto questo pagando 1.099 euro al posto di 1.239 euro, anche a rate con Cofidis o piano a 5 mensilità proposto da Amazon. La consegna è garantita a costo zero ai clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.