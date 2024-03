Apple Watch SE 2023 disponibile a 50€ in meno su Amazon

Grande giornata di sconti su Amazon: oltre alla offerta del 30% su LG SQC2, soundbar perfetta per il tuo impianto home theater, sulle pagine del sito di e-commerce puoi trovare lo smartwatch Apple Watch SE 2023 al 17% in meno. Lo sconto attuale non porta lo smartwatch al prezzo più basso di sempre, ma resta un’ottima promozione per acchiapparti l’orologio della Mela spendendo il meno possibile!

Le specifiche di Apple Watch SE 2023

L’orologio più economico della Mela del 2023, modello di seconda generazione per Apple Watch SE, si presenta con una cassa da 40mm realizzata in alluminio e dal color Galassia, accompagnata dal cinturino sportivo con la medesima tonalità. Dotato solo di connessione GPS, questo smartwatch include tutte le funzionalità essenziali per motivarti a stare in forma, restare in contatto con i tuoi cari e monitorare lo stato di salute senza sosta, in qualsiasi istante.

Grazie al sistema operativo watchOS 10 potrai accedere ad app ridisegnate e funzioni avanzate, tra cui il rilevamento di incidenti e sensori cardiaci all’avanguardia per registrare eventuali irregolarità, stress eccessivo e sbalzi di umore. L’app Allenamento, invece, accompagnata dai 3 mesi gratis di Apple Fitness+ ti permette di tenerti in forma grazie a programmi speciali e al supporto di esperti.

Quanto dovrai pagare per riceverlo a casa in pochi giorni grazie alla consegna gratuita garantita ai clienti Prime? 239,90 euro al posto di 289 euro, con pagamento regolabile anche in più mensilità: con il piano della stessa Amazon potrai suddividerlo in 5 rate senza interessi.