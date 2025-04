Apple Watch SE 3: nuovi modelli con display più grandi

I futuri modelli di Apple Watch SE 3 di Apple saranno proposti in due nuovi formati. A riferirlo è stato nelle scorse ore il noto analista Ross Young di DSCC, dichiarando che, sulla base di informazioni provenienti dalla catena di approvvigionamento, sono in produzione nuovi pannelli destinati proprio alla futura generazione dello smartwatch entry level del colosso di Cupertino.

Apple Watch SE 3: pannelli più grandi per i nuovi modelli

Le dimensioni stimate sono di circa 1,6 pollici e 1,8 pollici, suggerendo un leggero incremento delle dimensioni dello schermo rispetto a quanto offerto dagli attuali modelli.

Sfortunatamente, Apple non condivide le misurazioni ufficiali dello schermo per i suoi modelli di Apple Watch. Tutte le misurazioni pubblicizzate si riferiscono solo alla cassa del dispositivo, che è vicina alle dimensioni del display, ma leggermente diversa.

L’Apple Watch SE attualmente in commercio viene venduto nelle versioni da 40 mm e 44 mm. Le nuove misure sembrano invece avvicinarsi a quelle degli Apple Watch Series 9, ovvero 41 mm e 45 mm, pur mantenendosi leggermente più compatti rispetto ai prossimi Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 3 che, sempre in base alle indiscrezioni, dovrebbero portare in dote schermi ancora più grandi.

Considerando che i display dovrebbero essere appena entrati in produzione, è facile ipotizzare che il lancio degli Apple Watch SE 3 avverrà in autunno, come di consueto, in contemporanea con i nuovi Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3.

Dare una rinfrescata alla gamma SE, mantenendo però una netta differenza rispetto ai modelli premium, sia per quel che concerne le specifiche che per quanto riguarda la fascia di prezzo, è una strategia che ha sicuramente senso e che già in passato si è dimostrata vincente.