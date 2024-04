Giù il prezzo di Apple Watch SE: mettilo al polso

È la tua occasione migliore per mettere al polso lo smartwatch della mela morsicata: oggi Amazon taglia il prezzo dell’Apple Watch SE di seconda generazione, con uno sconto di 50 euro sul listino ufficiale. Le oltre 1.200 recensioni positive condivise dai clienti dell’e-commerce lo promuovono con un voto medio molto alto (4,7/5 stelle).

Apple Watch SE: la super offerta di Amazon

Integra tutte le funzionalità più avanzate della piattaforma watchOS, a partire da quelle per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, senza dimenticare le tante opzioni di personalizzazione. La cassa è realizzata in alluminio, così da garantire una resistenza elevata nel tempo, indispensabile per l’utilizzo quotidiano in qualsiasi condizione. Ovviamente, l’orologio è completamente impermeabile, e può essere indossato senza problemi in acqua, fino a 50 metri di profondità. C’è anche la caratteristica per il rilevamento automatico delle cadute e degli incidenti che lancia un allarme in caso di necessità. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, puoi acquistare lo smartwatch Apple Watch SE di seconda generazione al prezzo finale di soli 239 euro (invece di 289 euro come da listino), grazie allo sconto applicato in automatico. Puoi scegliere tra due combinazioni di colore quella che preferisci, la spesa non cambia: Mezzanotte con cinturino Sport in tinta Mezzanotte oppure Galassia con cinturino Sport in tinta Galassia.

La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine. L’eventuale restituzione potrà essere effettuata entro 14 giorni dalla ricezione, ottenendo un rimborso completo.