Apple Watch SE in OFFERTA: il momento migliore per acquistarlo

Apple Watch SE da 44mm in versione GPS si trova in offerta su Amazon a 299€, uno dei prezzi più bassi di sempre per l'ottimo smartwatch per iPhone. Tra le opzioni d'acquisto è possibile scegliere tra diverse colorazioni del cinturino in silicone.

Considerato da molti lo smartwatch più completo e versatile sul mercato, Apple Watch è ormai diventato uno degli accessori più desiderati dagli utenti iPhone. Questo modello offre un buon rapporto qualità/prezzo, ha lo stesso design e molte delle funzioni dei modelli più costosi ma ha un prezzo ben più contenuto.

Watch SE monta un display Retina OLED di ottima qualità in termini di illuminazione e gamma cromatica, è compatibile soltanto con gli iPhone più recenti aggiornati almeno ad iOS 14. È resistente all'acqua fino a 50 atmosfere e integra una lunga serie di funzioni dedicate al fitness, è in grado di monitorare diverse attività sportive, come Corsa, Ciclismo, Vogatore, Escursionismo e Nuoto.

Tra i vari sensori integrati nello smartwatch di Apple troviamo il lettore di battito cardiaco, utile a monitorare ril proprio stato di salute e il GPS per tracciare in modo accurato il percorso effettuato durante corse e camminate all’aperto.

Apple Watch SE con cassa da 44mm e cinturino in silicone si trova in offerta su Amazon a 299€, un ottimo prezzo per lo smartwatch più desiderato al mondo, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.