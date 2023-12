Apple Watch SE: l'OFFERTA che stavi cercando (-21%)

Se sei alla ricerca di un compagno di vita intelligente, l’Apple Watch SE è la risposta ai tuoi desideri, e oggi è ancora più irresistibile grazie allo sconto del 21% su Amazon. Questo straordinario dispositivo unisce funzionalità avanzate, stile e un prezzo conveniente, mettendo nelle tue mani tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere uno stile di vita attivo. Approoitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 229,00 euro, anziché 289,000 euro.

Apple Watch SE: le scorte a disposizione sono limitate

Con le potenti funzioni di salute e sicurezza, l’Apple Watch SE ti permette di chiamare aiuto in caso di emergenza grazie al “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e la funzione SOS. Monitora costantemente la tua salute, avvisandoti in caso di battito cardiaco irregolare o frequenza troppo alta o bassa.

La compatibilità totale con i dispositivi e i servizi Apple rende l’utilizzo dell’Apple Watch SE un’esperienza fluida e integrata. Sblocca automaticamente il tuo Mac, trova rapidamente i tuoi dispositivi e paga senza sforzo con Apple Pay. Questo dispositivo richiede un iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, l’Apple Watch SE è uno stile iconico con una cassa disponibile in tre affascinanti colori. Il retro della cassa, ottenuto con un processo a basso impatto ambientale, riflette l’impegno di Apple per la sostenibilità. Inoltre, puoi personalizzarlo a tuo piacimento con cinturini di vario stile, materiale e colore, oltre a quadranti completamente personalizzabili. E grazie all’app Allenamento, questo orologio è il tuo compagno ideale per ogni sport, offrendoti parametri avanzati e 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+.

Mantieniti sempre in contatto con il mondo tramite messaggi, chiamate, musica e podcast direttamente dal tuo polso. Siri è a tua disposizione, e con la possibilità di chiamare aiuto tramite SOS emergenze, l’Apple Watch SE è più di un semplice orologio: è il tuo partner di fiducia per uno stile di vita attivo e connesso. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo competitivo di soli 229,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.