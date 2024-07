Apple Watch SE: nuovo modello con cassa in plastica?

Il futuro modello di Apple Watch SE potrebbe differenziarsi da quanto proposto sino ad ora per l’implementazione di una cassa realizzata integralmente in plastica. A riferirlo è stato l’autorevole giornalista Mark Gurman di Bloomberg con la sua ultima newsletter “Power On”, informando che la scelta sarebbe finalizzata a ridurre i costi di produzione, permettendo ad Apple di essere maggiormente competitiva anche nel mercato degli smartwatch di fascia bassa, oltre che il peso del dispositivo.

Apple Watch SE con cassa totalmente in plastica

Per il modello d Apple Watch SE in essere, quello che è stato lanciato nel 2022, il colosso di Cupertino ha utilizzato un materiale composito in nylon solo per il fondo della cassa, rendendo lo smartwatch più leggero, mentre in base al nuovo report la modifica andrebbe a rivoluzionare l’intera cassa.

La mossa in questione potrebbe altresì semplificare e velocizzare il processo di produzione grazie a nuove tecniche come la stampa 3D, senza contare che l’uso di materiali alternativi potrebbe impattare meno sull’ambiente e richiedere un minor consumo di risorse.

Ricordiamo che in passato, precisamente nel 2013, Apple ha già rilasciato un dispositivo con scocca integralmente in plastica in passato, ovvero l’iPhone 5C. L’esterno in policarbonato era disponibile in varie opzioni di colore abbastanza sgargianti. All’epoca, però, a detta di molti, l’involucro di plastica costituiva un passo indietro rispetto alle lussuose finiture metalliche dei modelli precedenti e alcuni consumatori ritenevano che il prezzo del dispositivo fosse ancora troppo alto per quello che era in realtà percepito come un prodotto inferiore.