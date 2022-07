Apple Watch SE: poca spesa massima resa

Perché spendere una fortuna quando puoi avere sempre con te l’eccezionale Apple Watch SE a un prezzo di favore. Vai subito su Amazon e approfitta dello sconto a te riservato. Pagalo solo 299 euro, invece di 339 euro.

Avrai al polso un vero e proprio personal trainer. Tieni sotto controllo il tuo progresso grazie al monitoraggio preciso e costante non solo delle tue attività di allenamento, ma anche dei passi e delle calorie bruciate in una giornata.

Non perdere altro tempo. Anche perché Amazon ti permette di pagarlo a rate da 58,80 euro al mese, scegliendo Cofidis al check out. Un’occasione irripetibile! La consegna è prevista in uno, massimo due giorni, ed è gratuita.

Apple Watch SE costa meno, ma ha proprio tutto

Apple Watch SE è la versione più economica degli indossabili di Casa Cupertino. Si tratta di una scelta furba se cerchi il meglio, ma vuoi risparmiare. Mettilo al polso a soli 299 euro, invece di 339 euro, e sperimenta tutta la sua potenza.

Riceverai chiamate e messaggi ai quali potrai anche rispondere direttamente dal display del tuo nuovo orologio digitale completamente touch. Ascolterai anche la tua musica preferita. Tutto questo direttamente dal polso.

Scopri come sta il tuo cuore e ricevi notifiche in caso di frequenza irregolare perché troppo bassa, troppo alta o con ritmo irregolare. Con la tecnologia SOS il tuo Apple Watch SE ti salverà la vita. Infatti, rileva le cadute e in caso di bisogno può chiamare i servizi di emergenza.

Infine, con la app Sonno potrai vedere la qualità del tuo riposo e creare di conseguenza la routine giusta per dormire meglio. In questo modo ti sveglierai carico per affrontare una nuova giornata al massimo delle tue energie.

Afferra subito questa incredibile promozione. Metti nel carrello Apple Watch SE a soli 299 euro, invece di 339 euro. Lo trovi solo su Amazon che ti offre anche la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis al check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.