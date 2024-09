Apple Watch Series 10 è su Amazon: mettilo al polso

Il nuovo Apple Watch Series 10 è arrivato su Amazon. Lo smartwatch della mela morsicata, basato sul sistema operativo watchOS 11, è proposto con prezzi da 459 euro. Come di rito, è disponibile in numerose versioni, differenziate tra loro per la dimensione della cassa, per i moduli hardware incorporati e, ovviamente, per la colorazione della finitura. Non manca nemmeno la possibilità di scegliere tra un intero catalogo di cinturini per personalizzarne lo stile.

Scegli il tuo Apple Watch Series 10 su Amazon

Sul fronte delle specifiche tecniche, le novità sono legate in primis all’integrazione del nuovo chip S10 progettato internamente, senza dimenticare i sensori extra inclusi dal gruppo di Cupertino. Invece, a livello di design, si registra una riduzione dello spessore e del peso, contestualmente a un aumento della diagonale del display (che supera quella del modello Ultra). Per altri dettagli fare riferimento alla scheda tecnica.

La mela morsicata propone molte combinazioni per il suo smartwatch. C’è la versione con cassa in alluminio e quella in titanio, ognuna declinata in diverse colorazioni. Questo senza dimenticare l’edizione GPS e quella GPS+Cellular dotata di connettività mobile. Eccone alcune.

GPS, alluminio Jet Black da 42mm, cinturino Sport Nero a 459 euro;

GPS, alluminio Argento da 42mm, cinturino Sport Denim a 459 euro;

GPS, alluminio Jet Black da 46mm, cinturino Sport Loop Inchiostro a 489 euro;

GPS, alluminio Argento da 46mm, cinturino Sport Loop Nuvola Azzurra a 489 euro.

GPS+Cellular, alluminio Jet Black da 42mm, cinturino Sport Nero a 579 euro;

GPS+Cellular, alluminio Jet Black da 46mm, cinturino Sport Loop Inchiostro a 609 euro.

GPS+Cellular, Titanio Naturale da 42mm, cinturino Sport Ardesia a 859 euro;

GPS+Cellular, Titanio Color Oro da 42mm, cinturino Loop in Maglia Milanese a 859 euro.

Come sempre accade su Amazon per i dispositivi di Cupertino, l’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione. Inoltre, effettuando subito l’ordine è possibile contare sulla consegna gratuita al day one del 20 settembre.