Apple Watch Series 10 con meno di 380€ su Amazon

Se cerchi lo smartwatch perfetto, in grado di fornirti supporto, funzionalità e una perfetta integrazione con il tuo iPhone, sai già quale modello devi acquistare. Oggi Amazon viene in tuo soccorso proponendoti un’offerta sensazionale per acquistare l’ottimo e nuovissimo Apple Watch Series 10 con meno di 380€. Mettilo subito in carrello a soli 379€, invece di 459€.

La versione in promozione è quella con cassa in alluminio da 42 mm e cinturino Sport Loop Rosa. Sono rimasti solo pochissimi pezzi, ma non disperare. Infatti, in alternativa allo stesso prezzo c’è la versione Sport Loop Inchiostro.

In tutti e due i casi puoi anche decidere di approfittare dei Pagamenti Rateali offerti a Tasso Zero da Amazon, senza finanziamento. Attivandoli prima di mettere l’articolo nel carrello, potrai pagare questo Apple Watch Series 10 a partire da 75,80€ al mese, per 5 mesi senza interessi. La consegna gratuita è inclusa con Prime.

Apple Watch Series 10: il più sottile, grande e potente di sempre

L’Apple Watch Series 10 è il modello più sottile mai realizzato dal colosso di Cupertino. Con uno spessore di soli 9,7 millimetri è super comodo da indossare, grazie anche al peso che è del 10% più leggero rispetto al modello precedente. Un motivo in più per acquistarlo subito!

Inoltre, il Series 10 vanta anche il display più ampio mai visto un Apple Watch, superando persino l’Apple Watch Ultra. Lo schermo OLED offre una luminosità fino a 2000 nit, garantendo un’eccellente visibilità anche in piena luce. A questo si aggiungono anche prestazioni migliorate grazie al nuovo chip S10 con Neural Engine a quattro core, per prestazioni superiori e migliore esperienza d’uso.

Le nuove funzioni per la salute permettono un monitoraggio ancora più accurato del proprio stato e benessere. Quindi, a soli 379€ su Amazon, l’Apple Watch Series 10 è la scelta perfetta per approfittare di un eccellente rapporto qualità-prezzo.