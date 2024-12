Apple Watch Series 10 a meno di 400€ su Amazon è una bomba

Il nuovissimo Apple Watch 10 42 mm oggi è in super offerta su Amazon. Con meno di 400€ ti arriva a direttamente a casa. Un’ottima offerta! Acquistalo ora a soli 399€, invece di 459€. Si tratta di un’occasione imperdibile per questo gioiellino che, una volta al polso, sarà il tuo compagno fidato giorno e notte.

Salute, allenamento e notifiche. Ecco come si sosterrà ogni giorno questo orologio smart ricco di funzionalità importanti non solo per gestire al meglio le tue giornate e i tuoi allenamenti, ma anche la tua forma fisica e salute. Insomma, diventerà imprescindibile sia durante le tue giornate ricche di attività che durante il sonno.

Addirittura, grazie alla tua iscrizione a Prime, Apple Watch 10 Series 10 è tuo a partire da 79,80€ al mese, in 5 rate a tasso zero! Niente male vero? Lo acquisti subito pagandolo un po’ alla volta grazie all’opzione “Pagamenti Rateali” di Amazon. La consegna gratuita è inclusa.

Apple Watch Series 10: un vero alleato per la tua vita

Con un Apple Watch 10 42 mm hai un vero alleato nella tua vita. Portalo sempre con te, sotto la doccia, ma anche al mare, grazie alla sua cassa in alluminio impermeabile all’acqua e resistente alla polvere e agli urti. Oggi è in offerta speciale. Mettilo in carrello con meno di 400€ su Amazon! Approfitta di questa incredibile promozione.

Il suo display ora è il 30% più ampio, sottile, leggero e comodo. Le sue funzioni evolute per salute e fitness lo rendono un personal trainer e un consigliere meraviglioso. Ottieni tutte le informazioni necessarie per sapere come sta il tuo corpo e quali obiettivi stai raggiungendo allenandoti. Inoltre, grazie ai nuovi sensori, è anche in grado di riconoscere le apnee notturne mentre monitora il sonno.

Grazie alla sua perfetta compatibilità con iPhone, trasmette senza sbagliare un colpo qualsiasi notifica tu abbia deciso di ricevere al polso. Inoltre, puoi anche rispondere a chiamate e messaggi direttamente dallo smartwatch, senza dover ogni volta prendere in mano il telefono. Acquista Apple Watch 10 42 mm a soli 399€, invece di 459€.