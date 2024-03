Apple Watch Series 10: monitoraggio limitato della pressione

La futura gamma Apple Watch Series 10 potrebbe portare in dote una sorta di funzionalità di monitoraggio della pressione sanguigna, seppur con diverse limitazioni. Ad affermarlo è stato Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore.

Apple Watch Series 10 potrebbe monitorare la pressione sanguigna

Andando più in dettaglio, stando a quanto sostenuto dal noto giornalista, sulla falsariga di precedenti indiscrezioni, su Apple Watch Series 10 potrebbe ottenere un controllo della pressione sanguigna, ma è improbabile che la prima iterazione sia in grado di fornire letture esatte.

Mark Gurman ritiene che il prossimo Apple Watch, che potrebbe essere denominato Apple Watch X per celebrare la decima edizione, includerà un nuovo sensore hardware in grado di monitorare la pressione sanguigna, ma in questa prima variante probabilmente avviserà gli utenti solo della tendenza al rialzo della stessa, invece che offrire letture esatte.

Trattandosi di una feature che necessita dell’impiego di un nuovo sensore, non sarà disponibile pure sui modelli precedenti dello smartwatch.

Da tenere presente che Apple lavora da anni sul monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna e della glicemia. L’aggiunta di queste funzionalità su Apple Watch potrebbe aiutare ad affrontare meglio ipertensione e diabete, due patologie che necessitano inevitabilmente di strumenti di monitoraggio costanti.

Un altro miglioramento atteso con la nuova serie dello smartwatch della “mela morsicata” potrebbe essere la capacità di monitorare l’apnea notturna.

Sul fronte estetico, invece, Apple Watch Series 10 potrebbe essere più sottile rispetto a quanto attualmente proposto e con un sistema di fissaggio del cinturino rinnovato capace di occupare minore spazio.