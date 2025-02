Apple Watch Series 10: problemi con lo speaker

Apple Watch Series 10 ha un problema legato all’audio, a quanto pare. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono pervenute molteplici segnalazioni relative a un potenziale problema con l’altoparlante dello smarwatch.

Apple Watch Series 10: l’altoparlante ha un serio problema

In base a quanto riferito da numerosi utenti su Apple Support Community e Reddit, l’audio emesso dallo speaker diventa più basso e ovattato, anche dopo aver utilizzato la funzione per espellere l’acqua dall’altoparlante dopo il nuoto o un’altra attività in acqua, rendendo difficoltoso ascoltare chiamate e musica direttamente dallo smartwatch.

Andando più in dettaglio, in base alle testimonianze fornite dagli utenti, il problema si manifesta dopo settimane o mesi di utilizzo e sembra influenzare in particolare le chiamate in viva voce con interlocutori difficili da sentire, la riproduzione musicale e i comandi di Siri che risultano meno chiari rispetto a quando il dispositivo era nuovo e l’audio in generale che appare più basso e ovattato in confronto alle prime settimane di utilizzo.

Al momento, non è chiaro quanto sia diffuso il problema e soprattutto se si tratti di una difficoltà di natura hardware o software. Se un problema hardware riguarda un numero sufficiente di clienti, la “mela morsicata” in talune circostanze decide di lanciare un programma di assistenza che offre riparazioni gratuite. Se viene scoperto un problema software, invece, il colosso di Cupertino dovrebbe essere in grado di risolverlo con un futuro aggiornamento di watchOS.

Per il momento da parte di Apple non è giunto alcun commento a riguardo, ma di certo nel corso dei prossimi giorni la questione verrà approfondita e sarà possibile saperne di più.