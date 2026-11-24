Oggi puoi ottenere uno dei migliori wearable di Apple a molto meno del suo prezzo, grazie alle offerte del Black Friday 2026 di Amazon. Se fai veloce potrai aggiungere al tuo carrello l’Apple Watch Series 11 GPS + Cellular con cassa da 42 mm a 469 euro, invece che 602,66 euro.

Dal prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 22% che abbatte il prezzo al più basso finora registrato e ti permette di risparmiare più di 133 euro sul totale. Inoltre hai la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular è spettacolare

L’Apple Watch Series 11 GPS + Cellular ha il vantaggio di avere la connettività mobile per effettuare chiamate, inviare messaggi e ricevere notifiche anche quando non hai l’iPhone a portata di mano. Similmente il GPS integrato può registrare distanza, velocità e percorsi in modo estremamente preciso. Inoltre questa versione ha una cassa in titanio da 42 mm con un peso di 36,6 grammi e una memoria interna da 64 GB.

Gode di un display Retina OLED LTPO3 con luminosità massima di 2000 nit, che ti permette di avere sempre una perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole, e la funzione Always -On. A bordo c’è il chip Apple S10 con processore dual-core a 64 bit e Neural Engine a 4 core per gestire applicazioni, animazioni, sensori e funzionalità intelligenti in modo eccellente. È dotato di cardiofrequenzimetro ottico di terza generazione, cardiaco elettrico, per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, della temperatura, nonché cose come bussola, altimetro, accelerometro e tanto altro.

Ovviamente ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo potrebbero sparire. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Apple Watch Series 11 GPS + Cellular da 42 mm a 469 euro, invece che 602,66 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.