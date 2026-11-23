Il 12 novembre Jensen Huang lascia Nvidia dopo aver ammesso una relazione extraconiugale. Secondo le accuse, non sarebbe stata l’unica: ci sarebbero state anche altre relazioni con persone che lavoravano per lui. La storia che ha fatto davvero tremare i corridoi di Washington riguarda però una donna che l’intelligence americana sospetta lavori per Pechino. Pechino nega. Il mercato ha reagito come reagisce un gatto davanti a un cetriolo: Nvidia ha perso un quarto del valore in pochi giorni.

Dalle dimissioni di Jensen Huang al ritorno in undici giorni

Il 17 novembre il presidente del consiglio d’amministrazione, Harvey Jones, aveva dichiarato che il board non intendeva richiamare Huang. Era partita anche la caccia a un sostituto. Sei giorni dopo, lunedì 23, il consiglio ha votato all’unanimità per riportarlo sul trono, con effetto immediato. Un’inversione a U così secca che si sono sentite le gomme…

Nel comunicato c’è una frase che vale la pena rileggere con calma. Il board dice di aver ricevuto un parere dai livelli più alti del governo degli Stati Uniti e di essere perciò certo che il ritorno di Huang non pone alcun rischio per la sicurezza nazionale. L’inchiesta interna indipendente, intanto, va avanti.

Il coro degli amici

Appena è uscita la notizia, la tech aristocracy si è messa in fila per applaudire. Elon Musk era entusiasta e ha dichiarato che l’errore è stato corretto. Tra due appassionati di giacche di pelle, con biografie sentimentali non proprio lineari, la solidarietà era prevedibile.

Sam Altman ha mostrato la comprensione di chi sa cosa vuol dire essere sbalzato dalla sedia e rimesso a sedere nel giro di qualche giorno. In fondo ha qualcosa di molto simile nel curriculum.

Gavin Baker, fondatore e responsabile degli investimenti di Atreides, è rimasto così colpito dalla resurrezione che sta per comprarsi una giacca di pelle…

Tim Sweeney, il capo di Epic Games, ha fatto un’allusione obliqua proprio al guardaroba di Huang. Di solito a questo livello della catena alimentare le citazioni si fanno col sarto, non con le parole.

Bill Ackman si è infilato nel gruppo con l’aria di chi sa che i sentimenti sono una cosa e il titolo in Borsa un’altra. Lui, che di mogli e di famiglie parla con una certa solennità, ha capito subito che la priorità era il mercato.

Trump batte tutti

Nessuno però ha toccato le vette di Donald Trump. Su Truth Social ha scritto che il consiglio ha preso la decisione corretta e giusta e ha definito Huang un grande patriota e un tesoro nazionale. Poi ha aggiunto che il procuratore generale Todd Blanche gli avrebbe confermato l’assenza di prove di condotte illecite. Vabbè… Blanche, almeno per ora, non ha rilasciato nessuna dichiarazione formale. Di solito sono le indagini a dare le conferme ai presidenti, non il contrario.

Il presidente non ha fatto mistero del proprio ruolo. Alla CNBC ha rivendicato: Credo che il mio intervento sia stato molto importante . E ancora: Il consiglio ha deciso di fare quello che volevamo che facesse . Convincerli, ha precisato, è stato molto più facile ieri che una settimana fa. Dev’essere stato un sabato di persuasione intensa.

Poi c’è la raccomandazione paterna. Trump ha raccontato di aver telefonato a Huang la sera prima per chiedergli una sola promessa: Lavora sodo . Si aspetta numeri tremendi dall’azienda. Un presidente che fa il consulente del lavoro a un CEO da molti trilioni di dollari è una scena che nemmeno un film di Lynch si sarebbe permesso.

La Borsa fa il girotondo

Il mercato, dal canto suo, ha reagito com’era prevedibile. Nvidia è salita di oltre il 30% prima ancora che la giornata prendesse il largo. I future del Nasdaq-100 sono schizzati così in fretta, ha raccontato Joe Weisenthal di Odd Lots, che le contrattazioni sono state sospese. E complimenti a chi aveva scommesso sul ribasso: si è guadagnato una vacanza.