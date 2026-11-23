Tanto rumore per nulla: Jensen Huang è di nuovo il CEO di NVIDIA. Lo si apprende dal comunicato ufficiale con cui il consiglio di amministrazione dell’azienda ne ha appena annunciato il reintegro, anche per i ruoli di CEO e presidente. L’impressione è che, ai piani alti, qualcuno abbia aspettato che si calmassero le acque agitate delle notizie in stile gossip sulla relazione extraconiugale con una presunta spia cinese, per ristabilire i vertici di un organigramma che ha trasformato l’azienda in un impero economico.

NVIDIA ha scelto: torna Jensen Huang

La decisione è stata presa con voto unanime e ha effetto immediato, nonostante le secche smentite dei giorni scorsi. È durato una decina di giorni l’interregno che ha visto Colette Kress alla guida con un incarico ad interim, subito dopo le dimissioni del co-fondatore. Tornerà a essere la CFO (Chief Financial Officer).

È interessante il passaggio in cui il consiglio afferma di aver ricevuto input da alti livelli del governo degli Stati Uniti e, sulla base di questi, di esser certo che il reintegro di Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale . Donald Trump lo ha definito una leggenda dopo l’esplosione dello scandalo. Tra i sostenitori del suo ritorno figura anche Elon Musk.

Le parole di Huang che accompagnano il comunicato sono quelle di rito: Sono onorato di tornare in NVIDIA e di guidare una delle aziende tecnologiche più rilevanti al mondo, proprio all’inizio di una nuova rivoluzione industriale . Dopo essersi cosparso il capo di cenere, afferma di voler adempiere alle sue responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno . Nelle stesse ore, il New York Times riporta che Alice Huang, la donna con cui il CEO ha avuto una relazione extraconiugale, sarebbe stata in contatto con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese proprio nel periodo della loro liaison.

Due comitati e un Chief Compliance Officer

A questo proposito, il board annuncia la costituzione di un comitato indipendente a cui è stato assegnato il compito di condurre un’indagine a proposito della presunta attività di intelligence straniera che avrebbe preso di mira il suo numero uno. Il diretto interessato si è impegnato a collaborare al suo svolgimento .