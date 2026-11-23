Alice Huang era in contatto con un funzionario dell’agenzia cinese di spionaggio per oltre un anno mentre frequentava Jensen Huang. Secondo le fonti del New York Times, l’intelligence USA avrebbe inoltre le prove che Kang Wei, presentato da Alice Huang come suo marito, ha collaborato con la stessa agenzia di spionaggio. Intanto, Scott Bessent (Segretario del Tesoro) ha cambiato la sua opinione sul ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA.

Solo acquisto di GPU o raccolta di informazioni riservate?

Come si può leggere nella timeline del New York Times, Alice Huang ha creato la società di data center Megaspeed a Singapore nel 2023. Non è noto quando è iniziata la relazione con Jensen Huang (che ha frequentato anche due dipendenti), ma il primo incontro tra i due è avvenuto a dicembre 2023 durante una cena di lavoro a Singapore. Tra giugno 2024 e giugno 2025, una sussidiaria di Megaspeed acquista migliaia di chip AI di NVIDIA per quasi 5 miliardi di dollari, nonostante le restrizioni sulle esportazioni.

Secondo l’intelligence USA, Alice Huang era in contatto con un funzionario del Ministero della Sicurezza di Stato dalla primavera del 2025 all’autunno 2026. In pratica era una spia cinese, come suo marito Kang Wei. Durante questo intervallo di tempo ha avuto anche una relazione con l’ex CEO di NVIDIA. Non è chiaro al momento se la frequentazione con Jensen Huang abbia solo agevolato la vendita delle GPU. C’è il forte sospetto che siano state raccolte informazioni riservate dell’azienda californiana, successivamente inviate al governo cinese.

Secondo il New York Times, Donald Trump era stato informato sui contatti tra Alice Huang e il Ministero cinese, oltre che della sua relazione con Jensen Huang, ma non è intervenuto. A fine dicembre 2025, il Dipartimento del Commercio ha autorizzato l’esportazione delle GPU H200 in Cina, ottenendo in cambio il 25% dei guadagni sotto forma di dazio (il Washington Post ha descritto le attività di lobbying durate diversi anni). Recentemente sono state introdotte nuove restrizioni per impedire l’accesso remoto ai chip.

Trump ha più volte dichiarato che Jensen Huang dovrebbe ritornare alla guida di NVIDIA. Il consiglio di amministrazione ha invece chiuso la porta e cerca un nuovo CEO. La CEO ad interim Colette Kress ha inoltre comunicato che non verranno più vendute GPU H200 in Cina.

Il Segretario del Tesoro (Scott Bessent) aveva dichiarato che NVIDIA doveva scegliere un CEO esterno. Meno di una settimana dopo ha corretto le sue affermazioni, dicendo che anche Jensen Huang può ora essere considerato un candidato esterno, ma che il suo ritorno dipenderà dall’esito delle indagini in corso sull’esportazione dei chip in Cina.